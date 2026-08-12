Precio de Demex hoy

El precio actual de Demex (DMX) hoy es $ 0, con una variación del 1.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DMX a USD es $ 0 por DMX.

Demex actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 259,571, con un suministro circulante de 1.72B DMX. Durante las últimas 24 horas, DMX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.103084, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DMX experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.25% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.00.

Información del mercado de Demex (DMX)

Cap de mercado $ 259.57K$ 259.57K $ 259.57K Volumen (24H) $ 4.00$ 4.00 $ 4.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 325.85K$ 325.85K $ 325.85K Suministro de Circulación 1.72B 1.72B 1.72B Suministro total 2,160,000,000.0 2,160,000,000.0 2,160,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Demex es de $ 259.57K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.00. El suministro circulante de DMX es de 1.72B, con un suministro total de 2160000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 325.85K.