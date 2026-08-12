Precio de Delabs Games hoy

El precio actual de Delabs Games (DELABS) hoy es $ 0, con una variación del 3.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DELABS a USD es $ 0 por DELABS.

Delabs Games actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 216,649, con un suministro circulante de 750.30M DELABS. Durante las últimas 24 horas, DELABS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0197292, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DELABS experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.80.

Información del mercado de Delabs Games (DELABS)

Cap de mercado $ 216.65K$ 216.65K $ 216.65K Volumen (24H) $ 55.80$ 55.80 $ 55.80 Cap. de mercado totalmente diluida $ 866.25K$ 866.25K $ 866.25K Suministro de Circulación 750.30M 750.30M 750.30M Suministro total 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Delabs Games es de $ 216.65K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.80. El suministro circulante de DELABS es de 750.30M, con un suministro total de 3000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 866.25K.