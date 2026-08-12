Precio de DeFiance Media hoy

El precio actual de DeFiance Media (DFTV) hoy es $ 0.00463317, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DFTV a USD es $ 0.00463317 por DFTV.

DeFiance Media actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 46,331, con un suministro circulante de 0.00 DFTV. Durante las últimas 24 horas, DFTV cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.085642, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00429192.

En el corto plazo, DFTV experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.41% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.83.

Información del mercado de DeFiance Media (DFTV)

Cap de mercado $ 46.33K$ 46.33K $ 46.33K Volumen (24H) $ 4.83$ 4.83 $ 4.83 Cap. de mercado totalmente diluida $ 46.33K$ 46.33K $ 46.33K Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro total 9,999,933.342481 9,999,933.342481 9,999,933.342481

La capitalización de mercado actual de DeFiance Media es de $ 46.33K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.83. El suministro circulante de DFTV es de 0.00, con un suministro total de 9999933.342481. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 46.33K.