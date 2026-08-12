Precio de DebtCoin hoy

El precio actual de DebtCoin (DEBT) hoy es $ 0, con una variación del 1.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DEBT a USD es $ 0 por DEBT.

DebtCoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 71,268, con un suministro circulante de 979.11M DEBT. Durante las últimas 24 horas, DEBT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03468763, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DEBT experimentó un cambio de -0.14% en la última hora y de -0.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DebtCoin (DEBT)

Cap de mercado $ 71.27K$ 71.27K $ 71.27K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 71.27K$ 71.27K $ 71.27K Suministro de Circulación 979.11M 979.11M 979.11M Suministro total 979,113,157.056997 979,113,157.056997 979,113,157.056997

La capitalización de mercado actual de DebtCoin es de $ 71.27K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DEBT es de 979.11M, con un suministro total de 979113157.056997. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 71.27K.