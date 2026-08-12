Precio de Dealer hoy

El precio actual de Dealer (DEALER) hoy es $ 0.00266018, con una variación del 53.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DEALER a USD es $ 0.00266018 por DEALER.

Dealer actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,576,754, con un suministro circulante de 968.22M DEALER. Durante las últimas 24 horas, DEALER cotiza entre $ 0.00177426 (bajo) y $ 0.00320347 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00320347, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DEALER experimentó un cambio de -5.76% en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.09M.

Información del mercado de Dealer (DEALER)

Cap de mercado $ 2.58M$ 2.58M $ 2.58M Volumen (24H) $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.58M$ 2.58M $ 2.58M Suministro de Circulación 968.22M 968.22M 968.22M Suministro total 968,224,139.945431 968,224,139.945431 968,224,139.945431

La capitalización de mercado actual de Dealer es de $ 2.58M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.09M. El suministro circulante de DEALER es de 968.22M, con un suministro total de 968224139.945431. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.58M.