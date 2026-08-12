Precio de Clawd hoy

El precio actual de Clawd (CLAWD) hoy es $ 0, con una variación del 4.30% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CLAWD a USD es $ 0 por CLAWD.

Clawd actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 35,327, con un suministro circulante de 816.28M CLAWD. Durante las últimas 24 horas, CLAWD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CLAWD experimentó un cambio de -0.80% en la última hora y de +31.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Clawd (CLAWD)

Cap de mercado $ 35.33K$ 35.33K $ 35.33K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 35.33K$ 35.33K $ 35.33K Suministro de Circulación 816.28M 816.28M 816.28M Suministro total 816,283,064.446034 816,283,064.446034 816,283,064.446034

La capitalización de mercado actual de Clawd es de $ 35.33K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CLAWD es de 816.28M, con un suministro total de 816283064.446034. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 35.33K.