Precio de ChowdLaunch hoy

El precio actual de ChowdLaunch (CHWDR) hoy es $ 0, con una variación del 35.17% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CHWDR a USD es $ 0 por CHWDR.

ChowdLaunch actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 165,038, con un suministro circulante de 986.15M CHWDR. Durante las últimas 24 horas, CHWDR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CHWDR experimentó un cambio de -0.43% en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ChowdLaunch (CHWDR)

Cap de mercado $ 165.04K$ 165.04K $ 165.04K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 165.04K$ 165.04K $ 165.04K Suministro de Circulación 986.15M 986.15M 986.15M Suministro total 986,146,566.654848 986,146,566.654848 986,146,566.654848

La capitalización de mercado actual de ChowdLaunch es de $ 165.04K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CHWDR es de 986.15M, con un suministro total de 986146566.654848. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 165.04K.