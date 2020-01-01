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Principales tokens de Rollup por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Rollup. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07872
-0.53%
-0.53%
-1.16%
$ 495.65M
$ 1.38M
2
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1118
-0.53%
+0.18%
+0.54%
$ 223.40M
$ 662.34K
3
OP
OP
OP
$ 0.09012
-1.13%
+0.41%
+3.18%
$ 195.28M
$ 447.24K
4
STRK
STRK
STRK
$ 0.02289
-0.91%
-4.80%
-11.31%
$ 145.02M
$ 7.53M
5
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008454
+0.12%
+0.14%
-0.31%
$ 41.48M
$ 64.35M
6
$ 0.005895
+0.34%
-1.68%
+2.44%
$ 37.95M
$ 10.24M
7
Hermez Network
Hermez Network
HEZ
$ 3.12
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 34.52M
$ 8.94K
8
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.48965
+1.66%
+7.28%
+5.63%
$ 33.19M
$ 128.40K
9
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02502127
+0.51%
-0.00%
-5.66%
$ 23.34M
$ 5.63M
10
Phala
Phala
PHA
$ 0.02244
+0.89%
0.00%
+6.01%
$ 18.96M
$ 3.66M
11
Metis
Metis
METIS
$ 2.478
-0.48%
-0.28%
-0.80%
$ 18.55M
$ 24.47K
12
Taiko
Taiko
TAIKO
$ 0.0707
+0.57%
+0.43%
-4.47%
$ 13.74M
$ 829.79K
13
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.009396
-0.15%
-3.70%
-9.96%
$ 12.80M
$ 6.18M
14
Boba
Boba
BOBA
$ 0.01903
-0.52%
-2.41%
+0.63%
$ 9.40M
$ 2.97M
15
Puffer
Puffer
PUFFER
$ 0.0128
+0.79%
+1.59%
-0.78%
$ 6.19M
$ 4.37M
16
Giant Mammoth
Giant Mammoth
GMMT
$ 0.001705
0.00%
-0.12%
-4.89%
$ 3.59M
$ 5.42M
17
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0.00931
-0.31%
+0.49%
-7.70%
$ 2.48M
$ 5.76M
18
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.002034
-0.19%
+2.85%
+17.83%
$ 1.83M
$ 30.92M
19
Superseed
Superseed
SUPR
$ 8.965E-5
0.00%
-0.20%
+1.32%
$ 896.47K
--
20
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0.008115
-0.01%
-1.32%
-7.10%
$ 847.93K
$ 6.96M
21
Myria
Myria
MYRIA
$ 9.5E-6
+0.11%
-9.50%
-3.55%
$ 474.95K
--
22
LightLink
LightLink
LL
$ 0.00119514
+0.10%
+0.00%
+0.46%
$ 97.61K
$ 27.51K
23
LayerAI
LayerAI
LAI
$ 3.866E-5
0.00%
-22.10%
+0.21%
$ 88.71K
--
24
ZKFair
ZKFair
ZKF
$ 4.9E-6
0.00%
-3.90%
0.00%
$ 48.97K
--
25
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.00408528
-0.21%
--
+1.51%
$ 30.04K
$ 57.97
26
OpenLedger
OpenLedger
OPEN
$ 0.21156
+0.16%
+11.75%
+1.90%
--
$ 326.57K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Rollup y por qué son populares?
Los tokens de Rollup representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 26 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1.32B.
¿Cuál es el token de Rollup con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Rollup rastreados en MEXC, OPEN ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 11.75% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Rollup están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 26 tokens de Rollup, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. ARB, IMX, OP se encuentra entre los tokens populares de Rollup. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Rollup?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Rollup es de aproximadamente $1.32B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Rollup, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.