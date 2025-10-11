Información del precio (USD) de ZKFair (ZKF)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.02491955$ 0.02491955 $ 0.02491955 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.01% Cambio de Precio (1D) -5.74% Cambio de Precio (7D) -14.37% Cambio de Precio (7D) -14.37%

El precio en tiempo real de ZKFair (ZKF) es de --. Durante las últimas 24 horas, ZKF se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de ZKF es de $ 0.02491955, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, ZKF ha cambiado en un +0.01% en la última hora, -5.74% en 24 horas y -14.37% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de ZKFair (ZKF)

Cap de mercado $ 291.26K$ 291.26K $ 291.26K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 291.26K$ 291.26K $ 291.26K Suministro de Circulación 10.00B 10.00B 10.00B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ZKFair es de $ 291.26K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ZKF es de 10.00B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 291.26K.