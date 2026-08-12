Precio de ENIMZ hoy

El precio actual de ENIMZ (ENIMZ) hoy es $ 0.00984703, con una variación del 1.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ENIMZ a USD es $ 0.00984703 por ENIMZ.

ENIMZ actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 915,866, con un suministro circulante de 93.01M ENIMZ. Durante las últimas 24 horas, ENIMZ cotiza entre $ 0.00978499 (bajo) y $ 0.00995076 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02979543, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00824487.

En el corto plazo, ENIMZ experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -1.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.16K.

Información del mercado de ENIMZ (ENIMZ)

Cap de mercado $ 915.87K$ 915.87K $ 915.87K Volumen (24H) $ 3.16K$ 3.16K $ 3.16K Cap. de mercado totalmente diluida $ 915.87K$ 915.87K $ 915.87K Suministro de Circulación 93.01M 93.01M 93.01M Suministro total 93,008,645.1697578 93,008,645.1697578 93,008,645.1697578

La capitalización de mercado actual de ENIMZ es de $ 915.87K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.16K. El suministro circulante de ENIMZ es de 93.01M, con un suministro total de 93008645.1697578. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 915.87K.