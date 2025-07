GSWIFT

GameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem.

NombreGSWIFT

PuestoNo.1645

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.15%

Suministro de circulación360,769,188

Suministro máx.1,396,500,000

Suministro total771,112,759

Tasa de circulación0.2583%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.8309490782266589,2023-12-15

Precio más bajo0.005880974498583338,2025-06-23

Blockchain públicaARB

IntroducciónGameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.