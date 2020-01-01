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Principales tokens de Ecosistema Kaspa por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Kaspa. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.025891
-0.18%
-0.87%
-1.54%
$ 712.99M
$ 16.55M
2
Nacho the Kat
Nacho the Kat
NACHO
$ 6.01E-6
0.00%
-3.40%
-7.11%
$ 1.72M
--
3
Konan of Kaspa
Konan of Kaspa
KONAN
$ 8.53434E-7
0.00%
-0.10%
+0.02%
$ 244.94K
--
4
Kasper
Kasper
KASPER
$ 6.7E-6
0.00%
0.00%
+0.15%
$ 192.17K
--
5
Bitcoin the Turtle
Bitcoin the Turtle
SLOW
$ 0.00631594
0.00%
--
0.00%
$ 124.51K
$ 51.47K
6
KANGO
KANGO
KANGO
$ 4.19135E-7
+1.38%
+22.90%
+2.75%
$ 120.29K
--
7
Krex
Krex
KREX
$ 5.19E-6
0.00%
0.00%
-4.77%
$ 109.07K
--
8
Kroak on Kaspa
Kroak on Kaspa
KROAK
$ 0.0001396
+0.08%
-0.04%
-14.94%
$ 96.32K
$ 89.06
9
Burt
Burt
BURT
$ 3.629E-5
0.00%
-0.80%
-1.49%
$ 36.29K
--
10
PPKAS
PPKAS
PPKAS
$ 1.08E-5
0.00%
-19.10%
+0.09%
$ 26.41K
--
11
BOMO
BOMO
BOMO
$ 4.9968E-8
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 13.99K
--
12
KASPY
KASPY
KASPY
$ 0.000001295
-0.15%
-0.31%
-4.58%
--
$ 4.64B

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Kaspa y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Kaspa representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 12 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $715.68M.
¿Cuál es el token de Ecosistema Kaspa con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Kaspa rastreados en MEXC, KANGO ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 22.90% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Kaspa están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 12 tokens de Ecosistema Kaspa, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. KAS, NACHO, KONAN se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Kaspa. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Kaspa?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Kaspa es de aproximadamente $715.68M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Kaspa, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.