Precio de Bitcoin the Turtle hoy

El precio actual de Bitcoin the Turtle (SLOW) hoy es $ 0.01056801, con una variación del 0.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SLOW a USD es $ 0.01056801 por SLOW.

Bitcoin the Turtle actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 208,906, con un suministro circulante de 19.71M SLOW. Durante las últimas 24 horas, SLOW cotiza entre $ 0.01048135 (bajo) y $ 0.010739 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0414631, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00487056.

En el corto plazo, SLOW experimentó un cambio de +0.15% en la última hora y de +20.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bitcoin the Turtle (SLOW)

Cap de mercado $ 208.91K$ 208.91K $ 208.91K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 215.73K$ 215.73K $ 215.73K Suministro de Circulación 19.71M 19.71M 19.71M Suministro total 20,356,524.0 20,356,524.0 20,356,524.0

