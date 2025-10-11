Información del precio (USD) de RingDAO (RING)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00112521 $ 0.00112521 $ 0.00112521 24H Mín $ 0.00130421 $ 0.00130421 $ 0.00130421 24H Máx 24H Mín $ 0.00112521$ 0.00112521 $ 0.00112521 24H Máx $ 0.00130421$ 0.00130421 $ 0.00130421 Máximo Histórico $ 0.30361$ 0.30361 $ 0.30361 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -0.96% Cambio de Precio (1D) -8.86% Cambio de Precio (7D) -8.23% Cambio de Precio (7D) -8.23%

El precio en tiempo real de RingDAO (RING) es de $0.00118772. Durante las últimas 24 horas, RING se ha operado entre un mínimo de $ 0.00112521 y un máximo de $ 0.00130421, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de RING es de $ 0.30361, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, RING ha cambiado en un -0.96% en la última hora, -8.86% en 24 horas y -8.23% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de RingDAO (RING)

Cap de mercado $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Suministro de Circulación 1.69B 1.69B 1.69B Suministro total 2,099,840,262.0 2,099,840,262.0 2,099,840,262.0

La capitalización de mercado actual de RingDAO es de $ 2.01M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RING es de 1.69B, con un suministro total de 2099840262.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.50M.