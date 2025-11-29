Precio de GKHAN hoy

El precio actual de GKHAN (GKN) hoy es $ 0.00003617, con una variación del 7.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GKN a USD es $ 0.00003617 por GKN.

GKHAN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 108,483, con un suministro circulante de 3.00B GKN. Durante las últimas 24 horas, GKN cotiza entre $ 0.00003584 (bajo) y $ 0.00003948 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00706978, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00003584.

En el corto plazo, GKN experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -38.38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de GKHAN (GKN)

Cap de mercado $ 108.48K$ 108.48K $ 108.48K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 108.48K$ 108.48K $ 108.48K Suministro de Circulación 3.00B 3.00B 3.00B Suministro total 2,999,531,368.21221 2,999,531,368.21221 2,999,531,368.21221

La capitalización de mercado actual de GKHAN es de $ 108.48K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GKN es de 3.00B, con un suministro total de 2999531368.21221. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 108.48K.