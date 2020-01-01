Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Ecosistema Archway por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Archway. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.429
-0.14%
+2.80%
+6.64%
$ 734.65M
$ 310.41K
2
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.519112
+0.50%
+0.04%
+7.83%
$ 154.02M
$ 3.68M
3
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00667005
+0.01%
-0.03%
-3.48%
$ 4.62M
$ 6.08K
4
Balanced Dollars
Balanced Dollars
BNUSD
$ 0.96769
0.00%
--
0.00%
$ 2.76M
$ 1.32K
5
Inter Stable Token
Inter Stable Token
IST
$ 0.987204
-0.08%
+0.01%
-0.62%
$ 1.39M
$ 68.65
6
Levana
Levana
LVN
$ 0.00053146
0.00%
--
+3.18%
$ 426.77K
$ 2.59
7
Cudos
Cudos
CUDOS
$ 0.00073622
0.00%
+0.00%
-20.18%
$ 403.49K
$ 11.78
8
Axelar Wrapped Ether
Axelar Wrapped Ether
AXLETH
$ 1,887.2
-0.08%
+0.01%
-1.05%
$ 93.65K
$ 7.25K
9
Graviton
Graviton
GRAV
$ 6.227E-5
+0.61%
+28.10%
+46.90%
$ 80.93K
--
10
Planq
Planq
PLQ
$ 0.00040186
-0.32%
-0.00%
+1.50%
$ 57.56K
$ 0.52
11
Jackal Protocol
Jackal Protocol
JKL
$ 0.00039666
-0.08%
-0.02%
-20.66%
$ 52.28K
$ 180.44

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Archway y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Archway representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 11 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $898.55M.
¿Cuál es el token de Ecosistema Archway con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Archway rastreados en MEXC, GRAV ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 28.10% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Archway están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 11 tokens de Ecosistema Archway, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. ATOM, AKT, BLD se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Archway. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Archway?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Archway es de aproximadamente $898.55M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Archway, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.