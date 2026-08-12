Precio de Cardio hoy

El precio actual de Cardio (CARDIO) hoy es $ 0, con una variación del 3.23% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CARDIO a USD es $ 0 por CARDIO.

Cardio actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 47,218, con un suministro circulante de 853.59M CARDIO. Durante las últimas 24 horas, CARDIO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CARDIO experimentó un cambio de -0.20% en la última hora y de -1.77% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Cardio (CARDIO)

Cap de mercado $ 47.22K$ 47.22K $ 47.22K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 49.51K$ 49.51K $ 49.51K Suministro de Circulación 853.59M 853.59M 853.59M Suministro total 889,311,585.2688311 889,311,585.2688311 889,311,585.2688311

La capitalización de mercado actual de Cardio es de $ 47.22K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CARDIO es de 853.59M, con un suministro total de 889311585.2688311. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 49.51K.