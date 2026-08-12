Precio de BOBz hoy

El precio actual de BOBz (BOBZ) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOBZ a USD es $ 0 por BOBZ.

BOBz actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,901.07, con un suministro circulante de 700.00T BOBZ. Durante las últimas 24 horas, BOBZ cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BOBZ experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BOBz (BOBZ)

Cap de mercado $ 14.90K$ 14.90K $ 14.90K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.90K$ 14.90K $ 14.90K Suministro de Circulación 700.00T 700.00T 700.00T Suministro total 700,000,000,000,000.0 700,000,000,000,000.0 700,000,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BOBz es de $ 14.90K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BOBZ es de 700.00T, con un suministro total de 700000000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.90K.