Precio de Bloom Terminal hoy

El precio actual de Bloom Terminal (BLOOM) hoy es $ 0, con una variación del 23.95% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BLOOM a USD es $ 0 por BLOOM.

Bloom Terminal actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 31,072, con un suministro circulante de 85.50M BLOOM. Durante las últimas 24 horas, BLOOM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0090223, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BLOOM experimentó un cambio de +0.27% en la última hora y de -58.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.66K.

Información del mercado de Bloom Terminal (BLOOM)

Cap de mercado $ 31.07K$ 31.07K $ 31.07K Volumen (24H) $ 2.66K$ 2.66K $ 2.66K Cap. de mercado totalmente diluida $ 36.34K$ 36.34K $ 36.34K Suministro de Circulación 85.50M 85.50M 85.50M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Bloom Terminal es de $ 31.07K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.66K. El suministro circulante de BLOOM es de 85.50M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 36.34K.