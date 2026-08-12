Precio de BLOCKv hoy

El precio actual de BLOCKv (VEE) hoy es $ 0.00634361, con una variación del 23.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VEE a USD es $ 0.00634361 por VEE.

BLOCKv actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,242,662, con un suministro circulante de 1.46B VEE. Durante las últimas 24 horas, VEE cotiza entre $ 0.0051329 (bajo) y $ 0.00691156 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.356889, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VEE experimentó un cambio de +0.23% en la última hora y de +23.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 5.70K.

Información del mercado de BLOCKv (VEE)

Cap de mercado $ 9.24M$ 9.24M $ 9.24M Volumen (24H) $ 5.70K$ 5.70K $ 5.70K Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.24M$ 9.24M $ 9.24M Suministro de Circulación 1.46B 1.46B 1.46B Suministro total 1,457,001,261.604356 1,457,001,261.604356 1,457,001,261.604356

La capitalización de mercado actual de BLOCKv es de $ 9.24M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 5.70K. El suministro circulante de VEE es de 1.46B, con un suministro total de 1457001261.604356. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.24M.