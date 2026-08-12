Precio de Bitdealer hoy

El precio actual de Bitdealer (BIT) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BIT a USD es $ 0 por BIT.

Bitdealer actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 102,890, con un suministro circulante de 284.29M BIT. Durante las últimas 24 horas, BIT cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03448635, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BIT experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 7.29.

Información del mercado de Bitdealer (BIT)

Cap de mercado $ 102.89K$ 102.89K $ 102.89K Volumen (24H) $ 7.29$ 7.29 $ 7.29 Cap. de mercado totalmente diluida $ 361.92K$ 361.92K $ 361.92K Suministro de Circulación 284.29M 284.29M 284.29M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Bitdealer es de $ 102.89K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 7.29. El suministro circulante de BIT es de 284.29M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 361.92K.