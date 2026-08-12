Precio de Binance Super Cycle hoy

El precio actual de Binance Super Cycle (BSC) hoy es $ 0, con una variación del 2.52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BSC a USD es $ 0 por BSC.

Binance Super Cycle actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 104,117, con un suministro circulante de 1.00B BSC. Durante las últimas 24 horas, BSC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01138529, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BSC experimentó un cambio de -0.48% en la última hora y de -13.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.24K.

Información del mercado de Binance Super Cycle (BSC)

Cap de mercado $ 104.12K$ 104.12K $ 104.12K Volumen (24H) $ 1.24K$ 1.24K $ 1.24K Cap. de mercado totalmente diluida $ 104.12K$ 104.12K $ 104.12K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Binance Super Cycle es de $ 104.12K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.24K. El suministro circulante de BSC es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 104.12K.