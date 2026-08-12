Precio de Bearded Dragon hoy

El precio actual de Bearded Dragon (BEARDY) hoy es $ 0, con una variación del 0.16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BEARDY a USD es $ 0 por BEARDY.

Bearded Dragon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 50,043, con un suministro circulante de 1.00B BEARDY. Durante las últimas 24 horas, BEARDY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.943208, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BEARDY experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de -0.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bearded Dragon (BEARDY)

Cap de mercado $ 50.04K$ 50.04K $ 50.04K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 50.04K$ 50.04K $ 50.04K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Bearded Dragon es de $ 50.04K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BEARDY es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 50.04K.