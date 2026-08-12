Precio de Baby Asteroid hoy

El precio actual de Baby Asteroid (BABYASTEROID) hoy es $ 0, con una variación del 8.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BABYASTEROID a USD es $ 0 por BABYASTEROID.

Baby Asteroid actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,015,198, con un suministro circulante de 420.00T BABYASTEROID. Durante las últimas 24 horas, BABYASTEROID cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BABYASTEROID experimentó un cambio de -1.18% en la última hora y de -33.38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Baby Asteroid (BABYASTEROID)

Cap de mercado $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Suministro de Circulación 420.00T 420.00T 420.00T Suministro total 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Baby Asteroid es de $ 1.02M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BABYASTEROID es de 420.00T, con un suministro total de 420000000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.02M.