Precio de Aurra by Virtuals hoy

El precio actual de Aurra by Virtuals (AURA) hoy es $ 0, con una variación del 3.95% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AURA a USD es $ 0 por AURA.

Aurra by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 71,162, con un suministro circulante de 1.00B AURA. Durante las últimas 24 horas, AURA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00992177, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AURA experimentó un cambio de +0.33% en la última hora y de +17.26% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Aurra by Virtuals (AURA)

Cap de mercado $ 71.16K$ 71.16K $ 71.16K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 71.16K$ 71.16K $ 71.16K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Aurra by Virtuals es de $ 71.16K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AURA es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 71.16K.