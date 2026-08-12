Precio de Army hoy

El precio actual de Army (ARMY) hoy es $ 0, con una variación del 3.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ARMY a USD es $ 0 por ARMY.

Army actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 235,892, con un suministro circulante de 1.00B ARMY. Durante las últimas 24 horas, ARMY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00595883, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ARMY experimentó un cambio de +2.53% en la última hora y de -11.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.60K.

Información del mercado de Army (ARMY)

Cap de mercado $ 235.89K$ 235.89K $ 235.89K Volumen (24H) $ 2.60K$ 2.60K $ 2.60K Cap. de mercado totalmente diluida $ 235.89K$ 235.89K $ 235.89K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Army es de $ 235.89K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.60K. El suministro circulante de ARMY es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 235.89K.