Precio de Analog hoy

El precio actual de Analog (ANLOG) hoy es $ 0, con una variación del 0.69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ANLOG a USD es $ 0 por ANLOG.

Analog actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 105,274, con un suministro circulante de 1.86B ANLOG. Durante las últimas 24 horas, ANLOG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0100305, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ANLOG experimentó un cambio de -- en la última hora y de -36.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Analog (ANLOG)

Cap de mercado $ 105.27K$ 105.27K $ 105.27K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 105.27K$ 105.27K $ 105.27K Suministro de Circulación 1.86B 1.86B 1.86B Suministro total 9,057,971,000.0 9,057,971,000.0 9,057,971,000.0

La capitalización de mercado actual de Analog es de $ 105.27K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ANLOG es de 1.86B, con un suministro total de 9057971000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 105.27K.