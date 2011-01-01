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Principales tokens de Capa 0 (L0) por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Capa 0 (L0). Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7886
-0.58%
-1.68%
-5.38%
$ 1.34B
$ 1.26M
2
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.237
-0.22%
-3.58%
+6.43%
$ 1.24B
$ 194.39K
3
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.426
0.00%
+2.22%
+6.80%
$ 734.65M
$ 299.23K
4
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8397
-0.48%
-1.16%
+8.47%
$ 289.81M
$ 338.07K
5
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2011
-0.05%
-2.94%
-4.51%
$ 71.66M
$ 399.47K
6
AtomOne
AtomOne
ATONE
$ 0.138063
+0.71%
+0.03%
-3.03%
$ 21.01M
$ 259.50
7
Constellation
Constellation
DAG
$ 0.007079
-0.28%
-0.18%
+7.04%
$ 20.36M
$ 9.65M
8
Openverse Network
Openverse Network
BTG
$ 0.661254
+0.42%
+0.08%
+42.91%
$ 1.26M
$ 60.91K
9
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.03747
-0.74%
-1.86%
+3.74%
$ 1.07M
$ 2.00M
10
GEEQ
GEEQ
GEEQ
$ 0.00244682
-0.20%
-0.02%
-9.91%
$ 244.69K
$ 358.10
11
Analog
Analog
ANLOG
$ 1.162E-5
0.00%
-3.00%
-36.71%
$ 105.27K
--
12
Photon
Photon
PHOTON
$ 0.02158534
+0.81%
+0.02%
-1.04%
$ 38.64K
$ 133.17
13
Naoris Protocol
Naoris Protocol
NAORIS
$ 0.03245
-0.91%
+2.45%
+0.74%
--
$ 4.43M
14
Metal Blockchain
Metal Blockchain
METAL
$ 0.10267
0.00%
+3.71%
+3.53%
--
$ 36.24K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Capa 0 (L0) y por qué son populares?
Los tokens de Capa 0 (L0) representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 14 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $3.71B.
¿Cuál es el token de Capa 0 (L0) con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Capa 0 (L0) rastreados en MEXC, METAL ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 3.71% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Capa 0 (L0) están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 14 tokens de Capa 0 (L0), que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. DOT, ICP, ATOM se encuentra entre los tokens populares de Capa 0 (L0). Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Capa 0 (L0)?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Capa 0 (L0) es de aproximadamente $3.71B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Capa 0 (L0), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.