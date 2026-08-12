Precio de Amper hoy

El precio actual de Amper (AMPR) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AMPR a USD es $ 0 por AMPR.

Amper actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,921.23, con un suministro circulante de 85.00B AMPR. Durante las últimas 24 horas, AMPR cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AMPR experimentó un cambio de -- en la última hora y de -81.17% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Amper (AMPR)

Cap de mercado $ 15.92K$ 15.92K $ 15.92K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.73K$ 18.73K $ 18.73K Suministro de Circulación 85.00B 85.00B 85.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Amper es de $ 15.92K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AMPR es de 85.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.73K.