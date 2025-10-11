Tokenómica de alright buddy (BUDDY)
Tokenómica y análisis de precio de alright buddy (BUDDY)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de alright buddy (BUDDY), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de alright buddy (BUDDY)
alright buddy is a community owned memecoin spawned from the lore of ratios and KOL crashouts.
what started with a very organic interaction lit a fire and birthed the started of a memecoin.
alright buddy is easy and quick for everyone to understand and apply.
someone says something you dont agree with? alright buddy. someone has a bad take? alright buddy. someone insults you for clout.. alright buddy.
you get the idea
Tokenómica de alright buddy (BUDDY): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de alright buddy (BUDDY) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens BUDDY que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens BUDDY que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de BUDDY ¡explora el precio en vivo del token BUDDY!
