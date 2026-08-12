Precio de Alpha Fi hoy

El precio actual de Alpha Fi (ALPHA) hoy es $ 0.61473, con una variación del 1.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ALPHA a USD es $ 0.61473 por ALPHA.

Alpha Fi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,121,718, con un suministro circulante de 9.96M ALPHA. Durante las últimas 24 horas, ALPHA cotiza entre $ 0.599632 (bajo) y $ 0.617893 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 5.39, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.545245.

En el corto plazo, ALPHA experimentó un cambio de -0.18% en la última hora y de +2.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 246.72.

Información del mercado de Alpha Fi (ALPHA)

Cap de mercado $ 6.12M$ 6.12M $ 6.12M Volumen (24H) $ 246.72$ 246.72 $ 246.72 Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.15M$ 6.15M $ 6.15M Suministro de Circulación 9.96M 9.96M 9.96M Suministro total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Alpha Fi es de $ 6.12M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 246.72. El suministro circulante de ALPHA es de 9.96M, con un suministro total de 10000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.15M.