Precio de Alliewai by Virtuals hoy

El precio actual de Alliewai by Virtuals (AWAI) hoy es --, con una variación del 4.72% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AWAI a USD es -- por AWAI.

Alliewai by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 125,577, con un suministro circulante de 1.00B AWAI. Durante las últimas 24 horas, AWAI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00199519, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AWAI experimentó un cambio de -1.99% en la última hora y de +8.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Alliewai by Virtuals (AWAI)

Cap de mercado $ 125.58K$ 125.58K $ 125.58K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 125.58K$ 125.58K $ 125.58K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Alliewai by Virtuals es de $ 125.58K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AWAI es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 125.58K.