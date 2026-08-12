Precio de Albert the Monkey hoy

El precio actual de Albert the Monkey (ALBERT) hoy es $ 0, con una variación del 8.99% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ALBERT a USD es $ 0 por ALBERT.

Albert the Monkey actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,844.56, con un suministro circulante de 999.71M ALBERT. Durante las últimas 24 horas, ALBERT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ALBERT experimentó un cambio de +0.82% en la última hora y de -16.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Albert the Monkey (ALBERT)

Cap de mercado $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Suministro de Circulación 999.71M 999.71M 999.71M Suministro total 999,711,504.42721 999,711,504.42721 999,711,504.42721

La capitalización de mercado actual de Albert the Monkey es de $ 11.84K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ALBERT es de 999.71M, con un suministro total de 999711504.42721. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.84K.