Precio de Agent Town hoy

El precio actual de Agent Town (AGENTTOWN) hoy es $ 0, con una variación del 1.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AGENTTOWN a USD es $ 0 por AGENTTOWN.

Agent Town actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,906.82, con un suministro circulante de 989.03M AGENTTOWN. Durante las últimas 24 horas, AGENTTOWN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AGENTTOWN experimentó un cambio de +0.08% en la última hora y de -0.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Agent Town (AGENTTOWN)

Cap de mercado $ 12.91K$ 12.91K $ 12.91K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.91K$ 12.91K $ 12.91K Suministro de Circulación 989.03M 989.03M 989.03M Suministro total 989,033,320.534957 989,033,320.534957 989,033,320.534957

La capitalización de mercado actual de Agent Town es de $ 12.91K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AGENTTOWN es de 989.03M, con un suministro total de 989033320.534957. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.91K.