Precio de afk hoy

El precio actual de afk (AFK) hoy es $ 0, con una variación del 0.81% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AFK a USD es $ 0 por AFK.

afk actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,618, con un suministro circulante de 948.02M AFK. Durante las últimas 24 horas, AFK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00651403, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AFK experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +6.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de afk (AFK)

Cap de mercado $ 20.62K$ 20.62K $ 20.62K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.62K$ 20.62K $ 20.62K Suministro de Circulación 948.02M 948.02M 948.02M Suministro total 948,018,081.848857 948,018,081.848857 948,018,081.848857

La capitalización de mercado actual de afk es de $ 20.62K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AFK es de 948.02M, con un suministro total de 948018081.848857. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.62K.