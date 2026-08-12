Precio de Accelerando hoy

El precio actual de Accelerando (ACCELERANDO) hoy es $ 0, con una variación del 7.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ACCELERANDO a USD es $ 0 por ACCELERANDO.

Accelerando actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,233.75, con un suministro circulante de 978.57M ACCELERANDO. Durante las últimas 24 horas, ACCELERANDO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ACCELERANDO experimentó un cambio de +0.02% en la última hora y de +0.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Accelerando (ACCELERANDO)

Cap de mercado $ 11.23K$ 11.23K $ 11.23K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.23K$ 11.23K $ 11.23K Suministro de Circulación 978.57M 978.57M 978.57M Suministro total 978,565,540.14938 978,565,540.14938 978,565,540.14938

La capitalización de mercado actual de Accelerando es de $ 11.23K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ACCELERANDO es de 978.57M, con un suministro total de 978565540.14938. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.23K.