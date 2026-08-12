Precio de ZYN hoy

El precio actual de ZYN (ZYNOLD) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZYNOLD a EUR es -- por ZYNOLD.

ZYN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ZYNOLD. Durante las últimas 24 horas, ZYNOLD cotiza entre -- (bajo) y -- (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ZYNOLD experimentó un cambio de -- en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ZYN (ZYNOLD)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida € 0.00€ 0.00 € 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- --

La capitalización de mercado actual de ZYN es de --, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ZYNOLD es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.