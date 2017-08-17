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Análisis técnico de 0x (ZRX) de hoy

Análisis técnico de 0x (ZRX) de hoy

La página de análisis de 0x proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ZRX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de 0x a continuación.

Cambio de precio de 0x (ZRX)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.07984--+0.60%-6.47%-30.10%
Obtén más información sobre el precio de 0x

Indicadores técnicos de 0x

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de 0x en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 1
Mantener 7
Comprar 18
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 3Comprar 11
Indicadores técnicos:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 4Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.0797
0.0797
R2
0.0797
0.0796
R1
0.0796
0.0796
PP
0.0796
0.0796
S1
0.0795
0.0795
S2
0.0795
0.0795
S3
0.0794
0.0795

Señales del mercado de 0x

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.09M
$4.39 M
$4.29 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.02M
Compras activas en 3 días
$0.02 M
Ventas activas en 3 días
$0.04 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.15 M
Ventas activas en 7 días
$0.15 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de 0x

Ingresos netosPrecio de ZRXUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.08
2026-08-11-$0.04 M0.08
2026-08-10-$0.01 M0.08
2026-08-09$0.00 M0.08
2026-08-08$0.02 M0.08

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ZRX/USDT
$0.07984
$0.07984$0.07984
+1.61%
720.53K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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