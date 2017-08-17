Análisis técnico de 0x (ZRX) de hoy La página de análisis de 0x proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ZRX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de 0x a continuación. Regístrate

Cambio de precio de 0x (ZRX) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.07984 -- +0.60% -6.47% -30.10%

Indicadores técnicos de 0x

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de 0x en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 7 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 3 Comprar 11 Indicadores técnicos : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 4 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0797 0.0797 R2 0.0797 0.0796 R1 0.0796 0.0796 PP 0.0796 0.0796 S1 0.0795 0.0795 S2 0.0795 0.0795 S3 0.0794 0.0795

Señales del mercado de 0x Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.09M $4.39 M $4.29 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $0.02 M Ventas activas en 3 días $0.04 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.15 M Ventas activas en 7 días $0.15 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de 0x Ingresos netos Precio de ZRXUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.08 2026-08-11 -$0.04 M 0.08 2026-08-10 -$0.01 M 0.08 2026-08-09 $0.00 M 0.08 2026-08-08 $0.02 M 0.08 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera 0x (ZRX) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de 0x en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ZRX / USDT $0.07984 $0.07984 $0.07984 +1.61% 720.53K (USDT) Trade