Análisis técnico de Yield Guild Games (YGG) de hoy La página de análisis de Yield Guild Games proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de YGG. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Yield Guild Games a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Yield Guild Games (YGG) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01955 -- +7.41% -8.35% -52.15%

Indicadores técnicos de Yield Guild Games

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Yield Guild Games en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 11 Mantener 6 Comprar 9 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 9 Mantener 3 Comprar 2 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 3 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01952 0.01952 R2 0.01952 0.01951 R1 0.01951 0.01951 PP 0.01951 0.01951 S1 0.0195 0.0195 S2 0.0195 0.0195 S3 0.01949 0.0195

Señales del mercado de Yield Guild Games Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.52M $6.74 M $7.26 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $0.06 M Ventas activas en 3 días $0.07 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.25 M Ventas activas en 7 días $0.25 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Yield Guild Games Ingresos netos Precio de YGGUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.02 2026-08-11 -$0.03 M 0.02 2026-08-10 $0.02 M 0.02 2026-08-09 $0.04 M 0.02 2026-08-08 $0.02 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Yield Guild Games (YGG) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Yield Guild Games en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h YGG / USDT $0.01955 $0.01955 $0.01955 +1.76% 2.72M (USDT) Trade