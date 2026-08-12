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Análisis técnico de Yield Guild Games (YGG) de hoy

Análisis técnico de Yield Guild Games (YGG) de hoy

La página de análisis de Yield Guild Games proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de YGG. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Yield Guild Games a continuación.

Cambio de precio de Yield Guild Games (YGG)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.01955--+7.41%-8.35%-52.15%
Obtén más información sobre el precio de Yield Guild Games

Indicadores técnicos de Yield Guild Games

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Yield Guild Games en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 11
Mantener 6
Comprar 9
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 9Mantener 3Comprar 2
Indicadores técnicos:ComprarVender 2Mantener 3Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01952
0.01952
R2
0.01952
0.01951
R1
0.01951
0.01951
PP
0.01951
0.01951
S1
0.0195
0.0195
S2
0.0195
0.0195
S3
0.01949
0.0195

Señales del mercado de Yield Guild Games

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.52M
$6.74 M
$7.26 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.02M
Compras activas en 3 días
$0.06 M
Ventas activas en 3 días
$0.07 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.25 M
Ventas activas en 7 días
$0.25 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Yield Guild Games

Ingresos netosPrecio de YGGUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.02
2026-08-11-$0.03 M0.02
2026-08-10$0.02 M0.02
2026-08-09$0.04 M0.02
2026-08-08$0.02 M0.02

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
YGG/USDT
$0.01955
$0.01955$0.01955
+1.76%
2.72M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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