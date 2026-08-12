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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre YearnFinance, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre YearnFinance, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de YearnFinance (YFI) de hoy

Análisis técnico de YearnFinance (YFI) de hoy

La página de análisis de YearnFinance proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de YFI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de YearnFinance a continuación.

Cambio de precio de YearnFinance (YFI)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$1,974.7---5.59%-3.75%-26.16%
Obtén más información sobre el precio de YearnFinance

Indicadores técnicos de YearnFinance

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de YearnFinance en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 4
Mantener 6
Comprar 16
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 0Comprar 12
Indicadores técnicos:MantenerVender 2Mantener 6Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
1,972.3333
1,971.6666
R2
1,971.6666
1,970.9026
R1
1,970.3333
1,970.4306
PP
1,969.6666
1,969.6666
S1
1,968.3333
1,968.9026
S2
1,967.6666
1,968.4306
S3
1,966.3333
1,967.6666

Señales del mercado de YearnFinance

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.02M
$2.11 M
$2.10 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.06M
Compras activas en 3 días
$0.27 M
Ventas activas en 3 días
$0.21 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.07M
Compras activas en 7 días
$1.11 M
Ventas activas en 7 días
$1.04 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de YearnFinance

Ingresos netosPrecio de YFIUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M1,972.40
2026-08-11-$0.01 M1,937.00
2026-08-10-$0.01 M2,024.90
2026-08-09-$0.01 M2,072.60
2026-08-08$0.03 M2,101.50

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
YFI/USDT
$1,974.7
$1,974.7$1,974.7
+1.88%
30.23 (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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1 YFI = 1,974.7 USD