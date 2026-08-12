Análisis técnico de Venus (XVS) de hoy La página de análisis de Venus proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de XVS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Venus a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Venus (XVS) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $2.7301 -- +1.10% +2.67% +0.62%

Indicadores técnicos de Venus

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Venus en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 0 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 0 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 2.7386 2.7373 R2 2.7373 2.7361 R1 2.7356 2.7354 PP 2.7343 2.7343 S1 2.7326 2.7331 S2 2.7313 2.7324 S3 2.7296 2.7313

Señales del mercado de Venus Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.47M $6.24 M $6.71 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.02 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.07 M Ventas activas en 7 días $0.07 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Venus Ingresos netos Precio de XVSUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 2.73 2026-08-11 -$0.01 M 2.71 2026-08-10 -$0.03 M 2.75 2026-08-09 $0.02 M 2.82 2026-08-08 $0.00 M 2.74 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Venus (XVS) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Venus en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h XVS / USDT $2.73 $2.73 $2.73 +0.81% 20.42K (USDT) Trade