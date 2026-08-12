Análisis técnico de Verge (XVG) de hoy La página de análisis de Verge proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de XVG. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Verge a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Verge (XVG) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.002119 -- +8.11% +1.67% -37.31%

Indicadores técnicos de Verge

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Verge en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 6 Comprar 13 Medias móviles : Comprar Vender 4 Mantener 4 Comprar 6 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 2 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.002127 0.002126 R2 0.002126 0.002126 R1 0.002126 0.002126 PP 0.002125 0.002125 S1 0.002125 0.002125 S2 0.002124 0.002125 S3 0.002124 0.002124

Señales del mercado de Verge Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.93M $10.48 M $11.41 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.08 M Ventas activas en 3 días $0.09 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.02M Compras activas en 7 días $0.17 M Ventas activas en 7 días $0.19 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Verge Ingresos netos Precio de XVGUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 -$0.01 M 0.00 2026-08-10 -$0.02 M 0.00 2026-08-09 $0.01 M 0.00 2026-08-08 $0.01 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Verge (XVG) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Verge en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h XVG / USDT $0.002121 $0.002121 $0.002121 +0.76% 32.44M (USDT) Trade XVG / USDC $0.002119 $0.002119 $0.002119 +0.71% 25.65M (USDT) Trade