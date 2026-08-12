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Análisis técnico de Verge (XVG) de hoy

Análisis técnico de Verge (XVG) de hoy

La página de análisis de Verge proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de XVG. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Verge a continuación.

Cambio de precio de Verge (XVG)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.002119--+8.11%+1.67%-37.31%
Obtén más información sobre el precio de Verge

Indicadores técnicos de Verge

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Verge en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 7
Mantener 6
Comprar 13
Medias móviles:ComprarVender 4Mantener 4Comprar 6
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 2Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.002127
0.002126
R2
0.002126
0.002126
R1
0.002126
0.002126
PP
0.002125
0.002125
S1
0.002125
0.002125
S2
0.002124
0.002125
S3
0.002124
0.002124

Señales del mercado de Verge

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.93M
$10.48 M
$11.41 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.08 M
Ventas activas en 3 días
$0.09 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.02M
Compras activas en 7 días
$0.17 M
Ventas activas en 7 días
$0.19 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Verge

Ingresos netosPrecio de XVGUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11-$0.01 M0.00
2026-08-10-$0.02 M0.00
2026-08-09$0.01 M0.00
2026-08-08$0.01 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
XVG/USDT
$0.002121
$0.002121$0.002121
+0.76%
32.44M (USDT)
XVG/USDC
$0.002119
$0.002119$0.002119
+0.71%
25.65M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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