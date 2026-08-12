Precio de XRP Healthcare AI hoy

El precio actual de XRP Healthcare AI (XRPHAI) hoy es € 0.00544, con una variación del 0.92% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XRPHAI a EUR es € 0.00544 por XRPHAI.

XRP Healthcare AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- XRPHAI. Durante las últimas 24 horas, XRPHAI cotiza entre € 0.00499 (bajo) y € 0.00582 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, XRPHAI experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +33.99% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 8.85K.

Información del mercado de XRP Healthcare AI (XRPHAI)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 8.85K€ 8.85K € 8.85K Cap. de mercado totalmente diluida € 5.44M€ 5.44M € 5.44M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública XRP

La capitalización de mercado actual de XRP Healthcare AI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 8.85K. El suministro circulante de XRPHAI es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 5.44M.