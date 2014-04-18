Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Monero, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Monero, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de XMR

Info. de precios de XMR

¿Qué es XMR?

Whitepaper de XMR

Sitio web oficial de XMR

Tokenomía de XMR

Pronóstico de precios de XMR

Historial de XMR

Guía de compra de XMR

Conversor de moneda fiat a XMR

Spot de XMR

Futuros USDT-M de XMR

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Monero (XMR) de hoy

Análisis técnico de Monero (XMR) de hoy

La página de análisis de Monero proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de XMR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Monero a continuación.

Cambio de precio de Monero (XMR)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$380.75--+7.24%+15.52%-3.62%
Obtén más información sobre el precio de Monero

Indicadores técnicos de Monero

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Monero en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 8
Mantener 0
Comprar 18
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 8Mantener 0Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
380.9366
380.7633
R2
380.7633
380.664
R1
380.6766
380.6026
PP
380.5033
380.5033
S1
380.4166
380.404
S2
380.2433
380.3426
S3
380.1566
380.2433

Señales del mercado de Monero

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.02M
$8.05 M
$8.07 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.37M
Compras activas en 3 días
$4.78 M
Ventas activas en 3 días
$4.41 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.16M
Compras activas en 7 días
$12.05 M
Ventas activas en 7 días
$12.21 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Monero

Ingresos netosPrecio de XMRUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.12 M378.57
2026-08-11$1.25 M388.48
2026-08-10-$0.15 M393.72
2026-08-09$0.16 M398.91
2026-08-08$1.59 M383.77

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Monero

Opera Monero (XMR) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Monero en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
XMR/USDT
$380.32
$380.32$380.32
-2.12%
6.81K (USDT)
XMR/USDC
$379.46
$379.46$379.46
-2.12%
218.69 (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de XMR a USD

Monto

XMR
XMR
USD
USD

1 XMR = 380.75 USD