Análisis técnico de Monero (XMR) de hoy La página de análisis de Monero proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de XMR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Monero a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Monero (XMR) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $380.75 -- +7.24% +15.52% -3.62%

Indicadores técnicos de Monero

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Monero en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 0 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 0 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 380.9366 380.7633 R2 380.7633 380.664 R1 380.6766 380.6026 PP 380.5033 380.5033 S1 380.4166 380.404 S2 380.2433 380.3426 S3 380.1566 380.2433

Señales del mercado de Monero Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.02M $8.05 M $8.07 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.37M Compras activas en 3 días $4.78 M Ventas activas en 3 días $4.41 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.16M Compras activas en 7 días $12.05 M Ventas activas en 7 días $12.21 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Monero Ingresos netos Precio de XMRUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.12 M 378.57 2026-08-11 $1.25 M 388.48 2026-08-10 -$0.15 M 393.72 2026-08-09 $0.16 M 398.91 2026-08-08 $1.59 M 383.77 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Monero (XMR) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Monero en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h XMR / USDT $380.32 $380.32 $380.32 -2.12% 6.81K (USDT) Trade XMR / USDC $379.46 $379.46 $379.46 -2.12% 218.69 (USDT) Trade