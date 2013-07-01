Análisis técnico de Stellar (XLM) de hoy La página de análisis de Stellar proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de XLM. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Stellar a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Stellar (XLM) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.1622 -- -2.76% -11.32% +2.46%

Indicadores técnicos de Stellar

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Stellar en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 2 Comprar 17 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 1 Comprar 13 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 1 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.16213 0.16213 R2 0.16213 0.16212 R1 0.16212 0.16212 PP 0.16212 0.16212 S1 0.16211 0.16211 S2 0.16211 0.16211 S3 0.1621 0.16211

Señales del mercado de Stellar Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.25M $20.03 M $20.28 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 1.71M Compras activas en 3 días $21.05 M Ventas activas en 3 días $19.34 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 2.14M Compras activas en 7 días $51.55 M Ventas activas en 7 días $49.41 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Stellar Ingresos netos Precio de XLMUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.35 M 0.16 2026-08-11 -$0.80 M 0.16 2026-08-10 $4.06 M 0.16 2026-08-09 -$0.06 M 0.16 2026-08-08 $1.40 M 0.17 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Stellar (XLM) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Stellar en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h XLM / USDT $0.1622 $0.1622 $0.1622 +1.50% 1.87M (USDT) Trade XLM / USDC $0.162 $0.162 $0.162 +1.25% 343.80K (USDT) Trade XLM / BTC $0.00000254 $0.00000254 $0.00000254 +1.07% 60.25K (USDT) Trade