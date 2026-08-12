Análisis técnico de XDC Network (XDC) de hoy La página de análisis de XDC Network proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de XDC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de XDC Network a continuación. Regístrate

Cambio de precio de XDC Network (XDC) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.02686 -- +1.55% -0.38% -15.17%

Indicadores técnicos de XDC Network

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de XDC Network en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 8 Comprar 16 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 4 Comprar 10 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 4 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.02682 0.02682 R2 0.02682 0.02681 R1 0.02681 0.02681 PP 0.02681 0.02681 S1 0.0268 0.0268 S2 0.0268 0.0268 S3 0.02679 0.0268

Señales del mercado de XDC Network Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.30M $1.24 M $1.55 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.04 M Ventas activas en 3 días $0.04 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.07 M Ventas activas en 7 días $0.07 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de XDC Network Ingresos netos Precio de XDCUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.08 M 0.03 2026-08-11 -$0.01 M 0.03 2026-08-10 $0.06 M 0.03 2026-08-09 $0.03 M 0.03 2026-08-08 $0.04 M 0.03 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera XDC Network (XDC) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de XDC Network en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h XDC / USDT $0.02686 $0.02686 $0.02686 -0.03% 2.57M (USDT) Trade XDC / USDC $0.02686 $0.02686 $0.02686 +0.14% 2.03M (USDT) Trade