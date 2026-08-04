Análisis técnico de Avalaunch (XAVA) de hoy La página de análisis de Avalaunch proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de XAVA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Avalaunch a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Avalaunch (XAVA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.1968 -- +1.13% -28.65% -41.24%

Flujo de capital de Avalaunch Ingresos netos Precio de XAVAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-04 $0.00 M 0.20 2026-08-03 $0.00 M 0.20 2026-08-02 $0.00 M 0.20 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Avalaunch (XAVA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Avalaunch en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h XAVA / USDT $0.1968 $0.1968 $0.1968 -0.65% 275.55K (USDT) Trade