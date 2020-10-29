Análisis técnico de Wootrade Network (WOO) de hoy La página de análisis de Wootrade Network proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de WOO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Wootrade Network a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Wootrade Network (WOO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01101 -- -3.00% -2.66% -40.52%

Indicadores técnicos de Wootrade Network

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Wootrade Network en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 6 Comprar 14 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 2 Comprar 12 Indicadores técnicos : Vender Vender 6 Mantener 4 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01101 0.01101 R2 0.01101 0.011 R1 0.011 0.011 PP 0.011 0.011 S1 0.01099 0.01099 S2 0.01099 0.01099 S3 0.01098 0.01099

Señales del mercado de Wootrade Network Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.01M $7.30 M $7.31 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.13 M Ventas activas en 3 días $0.13 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.24 M Ventas activas en 7 días $0.24 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Wootrade Network Ingresos netos Precio de WOOUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.02 M 0.01 2026-08-11 -$0.05 M 0.01 2026-08-10 -$0.02 M 0.01 2026-08-09 $0.01 M 0.01 2026-08-08 $0.00 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Wootrade Network (WOO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Wootrade Network en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h WOO / USDT $0.01101 $0.01101 $0.01101 +1.19% 6.29M (USDT) Trade