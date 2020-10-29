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Análisis técnico de Wootrade Network (WOO) de hoy

Análisis técnico de Wootrade Network (WOO) de hoy

La página de análisis de Wootrade Network proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de WOO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Wootrade Network a continuación.

Cambio de precio de Wootrade Network (WOO)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.01101---3.00%-2.66%-40.52%
Obtén más información sobre el precio de Wootrade Network

Indicadores técnicos de Wootrade Network

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Wootrade Network en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 6
Mantener 6
Comprar 14
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 2Comprar 12
Indicadores técnicos:VenderVender 6Mantener 4Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01101
0.01101
R2
0.01101
0.011
R1
0.011
0.011
PP
0.011
0.011
S1
0.01099
0.01099
S2
0.01099
0.01099
S3
0.01098
0.01099

Señales del mercado de Wootrade Network

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.01M
$7.30 M
$7.31 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.13 M
Ventas activas en 3 días
$0.13 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.24 M
Ventas activas en 7 días
$0.24 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Wootrade Network

Ingresos netosPrecio de WOOUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.02 M0.01
2026-08-11-$0.05 M0.01
2026-08-10-$0.02 M0.01
2026-08-09$0.01 M0.01
2026-08-08$0.00 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
WOO/USDT
$0.01101
$0.01101$0.01101
+1.19%
6.29M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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