Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre WINK, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre WINK, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de WIN

Info. de precios de WIN

¿Qué es WIN?

Whitepaper de WIN

Sitio web oficial de WIN

Tokenomía de WIN

Pronóstico de precios de WIN

Historial de WIN

Guía de compra de WIN

Conversor de moneda fiat a WIN

Spot de WIN

Futuros USDT-M de WIN

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de WINK (WIN) de hoy

Análisis técnico de WINK (WIN) de hoy

La página de análisis de WINK proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de WIN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de WINK a continuación.

Cambio de precio de WINK (WIN)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.00003167--+6.34%+52.33%+54.03%
Obtén más información sobre el precio de WINK

Flujo de capital de WINK

Ingresos netosPrecio de WINUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11$0.01 M0.00
2026-08-10$0.02 M0.00
2026-08-09-$0.04 M0.00
2026-08-08$0.00 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre WINK

Opera WINK (WIN) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de WINK en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
WIN/USDT
$0.00003166
$0.00003166$0.00003166
+2.55%
1.71B (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de WIN a USD

Monto

WIN
WIN
USD
USD

1 WIN = 0.00003167 USD