Análisis técnico de Wrapped BTC (WBTC) de hoy
Cambio de precio de Wrapped BTC (WBTC)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$63,773.8
|--
|-0.49%
|+1.51%
|-19.13%
Flujo de capital de Wrapped BTC
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$0.03 M
|63,851.69
|2026-08-11
|$0.21 M
|63,629.65
|2026-08-10
|$0.60 M
|64,302.93
|2026-08-09
|$0.08 M
|65,251.57
|2026-08-08
|$2.20 M
|65,123.28
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