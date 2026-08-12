Análisis técnico de Wrapped BTC (WBTC) de hoy La página de análisis de Wrapped BTC proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de WBTC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Wrapped BTC a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Wrapped BTC (WBTC) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $63,773.8 -- -0.49% +1.51% -19.13%

Flujo de capital de Wrapped BTC Ingresos netos Precio de WBTCUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.03 M 63,851.69 2026-08-11 $0.21 M 63,629.65 2026-08-10 $0.60 M 64,302.93 2026-08-09 $0.08 M 65,251.57 2026-08-08 $2.20 M 65,123.28 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Wrapped BTC (WBTC) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Wrapped BTC en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h WBTC / USDT $63,773.8 $63,773.8 $63,773.8 +0.28% 6.90 (USDT) Trade WBTC / USDC $63,774.5 $63,774.5 $63,774.5 +0.35% 0.52 (USDT) Trade WBTC / BTC $0.9997 $0.9997 $0.9997 +0.02% 0.77 (USDT) Trade